Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Ribery out, c'è Eysseric. Conte con Sanchez e Perisic

Fiorentina-Inter di questa sera apre la 21esima giornata di Serie A. Con le assenze di Milenkovic e Castrovilli per squalifica, Cesare Prandelli decide di puntare su Martinez Quarta e Borja Valero. Ma l'assenza più pesante, anche se annunciata, è quella di Franck Ribery che sarà sostituito da Eysseric. In casa Inter confermate le indicazioni della vigilia: a sinistra ci sarà Perisic e non Young, davanti con Romelu Lukaku ci sarà Sanchez con Lautaro inizialmente in panchina.

Queste le formazioni ufficiali della sfida del Franchi:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; SAnchez, Lukaku