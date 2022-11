Fiorentina, intera seduta con i compagni per Castrovilli: "Finalmente al 100% con voi"

vedi letture

Che Gaetano Castrovilli avesse bruciato le tappe e avesse già preso confidenza con il gruppo si è già detto, ma nella giornata di oggi il centrocampista della Fiorentina ha svolto l'intera sessione con i compagni. Un passo avanti ulteriore per chi vuole tornare a giocare al più presto. Ed infatti il centrocampista pugliese esulta sui social: "Come un bambino che tocca la palla per la prima volta… Finalmente al 100% con voi".