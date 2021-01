Fiorentina, intrigo Pulgar: se parte Pradè è pronto ad accelerare per Arslan

Erick Pulgar continua a piacere e non poco al Cagliari, ma anche il Valencia nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo per il centrocampista cileno. Al momento la sua cessione non è una priorità per la Fiorentina, che in realtà vorrebbe tenerlo. Ma in caso di offerta che metta d'accordo tutti, la chiusura non è totale e per questo le ultime ore di mercato saranno comunque movimentate. Se dovesse partire l'ex Bologna, i dirigenti viola andrebbero subito a colmare la sua assenza alzando il pressing per Arslan, centrocampista dell'Udinese. A riportaerlo è La Nazione.