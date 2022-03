Fiorentina, Italiano: "Anche Nico Gonzalez si sbloccherà. Gli esterni devono abituarsi a fare gol"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parla così di Nico Gonzalez e dei gol da parte degli esterni: "Nico vive un momento particolare, ci sono fasi in cui non sei preciso e il portiere ti a una grande parata, ed altre in cui ogni palla che tocchi fai gol. Ora è in grande crescita, mi auguro che da qui alla fine veda più la porta. Ultimamente ha fatto assist importanti. Tutti devono voler di più da se stessi e lui in particolare. Non si deve accontentare dello score che ha avuto. È solo un momento, si sbloccherà anche lui. In settimana lavoriamo per simulare situazioni in partita. Gli esterni vanno messi nelle condizioni giuste per abituarli a far gol. Fare gol è sicuramente una caratteristica: se uno non ha la doppia cifra nelle gambe è dura... ma si può sempre ottenere di più. Io ero un play e i miei 3-4 gol l'anno li facevo, ma alcune volte arrivavo anche a sei, allenandomi e provando. Siccome qua ci sono tutti ragazzi giovani che non devono accontentarsi, a volte basta poco per cambiare l'aspetto mentale".

