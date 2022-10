Fiorentina, Italiano: "Avevamo bisogno di una serata così. Speriamo ora in una strada diversa"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo il successo di Conference League in casa degli Hearts: "Avevamo bisogno di una serata come questa, l'avevamo preparata per approcciare in maniera feroce e abbiamo fatto un gran primo tempo. Poi bravi i ragazzi a chiuderla e amministrare fino alla fine. Sono convinto che questa vittoria ci farà bene nell'immediato, siamo contenti. Non abbiamo fatto niente, ora c'è da preparare un'altra gara importante ma siamo stati bravi a interpretarla, non avessimo fatto risultato oggi si poteva complicare tutto".

Sono tornati i gol, quelli degli attaccanti.

"Certe situazioni le ricercavamo anche in precedenza e potevamo arrivarci primo. Però certi segnali erano arrivati già a Bergamo e oggi sono stati confermati, speriamo di essere su una strada che ci faccia lavorare in maniera diversa. Sono contento dei gol di Jovic, Kouame e Mandragora. Serata positiva".