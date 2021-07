Fiorentina, Italiano: "Callejon sa bene cosa fare in campo. Può essere una freccia in più"

vedi letture

Dopo la vittoria in amichevole contro la VirtusVecomp Verona nell'ultimo giorno di ritiro a Moena, il neo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su Callejon (tra i più chiacchierati sul mercato): "Callejon è stato uno degli artefici del Napoli fantastico di Sarri, sa giocare molto bene in questo sistema: mi dispiace averlo perso in questo ritiro. Conosce benissimo tutto quello che deve fare. Se recuperato, penso possa essere una freccia a disposizione. Penso che dobbiamo avere cinque esterni, ovvero quattro più un giovane: serve gente fresca perché ci sarà da spendere molte energie. Bisogna avere molta qualità in quella zona di campo", le parole riportate da Firenzeviola.it.