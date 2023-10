Fiorentina, Italiano: "Nell'Italia devono giocare i più forti e più in forma, Bonaventura lo è"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così dall'evento di inaugurazione del Viola Park, centro sportivo dei viola, intervistato da Sky Sport: "Abbiamo deciso di fare il ritiro qua perché c'è tutto a disposizione, è un centro all'avanguardia e penso sia stata la scelta giusta. Anche il clima ci ha dato mano. Complimenti al presidente e chi ha progettato questa meraviglia, per chi ama il calcio è veramente uno spettacolo. Siamo felici ogni volta che entriamo qui dentro, siamo a contatto con giovani e femminile, pranziamo tutti insieme. Vengono trasmessi appartenenza e attaccamento ai colori, si crescerà tantissimo".

Quanto è orgoglioso di Bonaventura tornato in Nazionale con lei?

"Grande merito a Jack. Da quando sono arrivato io si è messo a disposizione, non è più giovane ma sa gestirsi fuori e dentro il campo. Ha letture, visione, arriva prima degli altri. Ci teniamo stretta la sua crescita, ha alzato il livello di gol e prestazioni. In Nazionale devono giocare i più bravi e più in forma, lui lo è e sono convinto si ritaglierà il suo spazio. Con questa condizione che ha può dare una grossa mano agli azzurri".

Con Beltran e Nzola al top dove potete arrivare?

"Mi viene da dire che dobbiamo lavorare sui pregi che abbiamo, ci hanno permesso di partire bene. C'è qualche difetto da migliorare, come ogni squadra, vedi i gol dei centravanti che dobbiamo fare e l'alternanza di 45 minuti fatti bene con altri non all'altezza. Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo una squadra nuova e giovane, ci teniamo l'inizio e la classifica, in Conference abbiamo tempo per recuperare e siamo contenti. Possiamo passare serenamente questa serata, giusto che il presidente si goda la sua squadra, tutto sta girando nel verso giusto".

Cosa cambia nel quotidiano?

"Che arrivo alle otto del mattino e vado via alle otto di sera, sono dodici ore imperterrite qui. E ho tutto quello che serve per fare calcio, è un piacere entrare qui la mattina e uscirne la sera. Almeno per i primi mesi è così, davvero uno spettacolo".