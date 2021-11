Fiorentina, Italiano: "Nico Gonzalez ci ha fatto vincere col Milan. Deve ritrovare la condizione"

Entrato nel secondo tempo della gara vinta col Milan, Nico Gonzalez è stato determinante per la Fiorentina. Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, risponde così sul suo ritorno al pieno impiego: "Lo sapete qual è il nostro pensiero, di rimetterlo in condizione pian pianino. È stato troppo tempo fermo, chiuso in casa, e sapete quanto timore abbiamo di non riuscire a sfruttarlo bene. Il minutaggio era calcolato, è stato bravo e gli ho fatto una battuta perché è stato il migliore in campo, ci ha consentito di vincere una partita che si stava complicando. Sta crescendo piano piano, sapete quanto è importante per noi, abbiamo organizzato in settimana un'amichevole soprattutto per chi deve recuperare condizione. Stiamo facendo un lavoro mirato".

