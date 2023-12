Fiorentina, Italiano: "Partita straordinaria, grande carattere. Bicchiere per tre quarti pieno"

vedi letture

L'analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il pari con la Roma. "Potevamo fare ancora male alla Roma anche se abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, abbiamo fatto in ogni modo per riprendere la partita. Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, peccato potevamo approfittare di una Roma che pensava solo a difendersi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, partita straordinaria con questo carattere. Gli abbiamo concesso la palla del gol in maniera ingenua, potevamo continuare a muovere la sfera e in ripartenza hanno fatto una grande giocata. Di fronte avevamo una squadra forte, uno stadio infuocato e oggi il bicchiere è trequarti pieno. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi".

Si aspettava questa partita?

"Parte sempre forte la Roma e non abbiamo retto, hanno fatto una giocata da fuoriclasse. Ci vuole carattere per rimetterla a posto, siamo stati bravi a non farli ripartire e ci ha permesso di prendere in mano la partita".

Come sta Nico Gonzalez?

"Ha fatto la rifinitura, per pochi centimetri non fa gol di testa e lo recuperiamo. Siamo contenti".

Scontri diretti giocati con grande coraggio, ha raccolto meno di quanto meritava. Per raggiungere il bicchiere pieno serve questo piccolo gap?

"Io vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo qualche primo tempo dove non siamo noi, continuiamo ad offrire prestazioni di grande livello soprattutto contro le grandi. Abbiamo tante occasioni per fare gol, dobbiamo migliorare sotto porta. La Fiorentina troverà la strada giusta, mandiamo in gol tanti uomini ed è chiaro che per una crescita serve continuità ed è quello che stiamo inseguendo. Siamo una squadra giovane, abbiamo un Primavera come Kayode che fa grandi prestazioni".

L'obiettivo è quello del quarto posto?

"Il nostro obiettivo è quello di migliorare il settimo e l'ottavo posto, quello che sarà di guadagnato a fine anno lo dobbiamo ricercare da queste prestazioni. Dal settimo posto in su è un obiettivo, stiamo facendo di tutto per andare avanti".

Cosa ha detto ai giocatori della Roma?

"L'entrata di Lukaku è stata davvero brutta, non ci siamo capiti e gli ho spiegato cosa avevo detto. Tutto risolto".