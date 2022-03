Fiorentina, Italiano sulle condizioni di Odriozola: "Il ginocchio ha risposto bene, è recuperato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parla delle condizioni di Alvaro Odriozola. L'esterno spagnolo ha saltato l'ultima gara di campionato dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia con la Juventus: "Si è allenato a parte tutta la settimana, è rientrato in gruppo ieri. Il ginocchio ha risposto bene, è a disposizione".

