Fiorentina, Jovic verso il forfait contro l'Inter: il comunicato del club sulle sue condizioni

Luka Jovic con ogni probabilità non sarà a disposizione di Italiano per la sfida di sabato tra Inter e Fiorentina. Ecco spiegato il motivo nel comunicato diramato dalla società viola: "Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo