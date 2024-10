Fiorentina, lesione al menisco per Mandragora: il centrocampista è già stato operato

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina in merito all'infortunio rimediato da Rolando Mandragora durante la sfida di ieri sera in Conference League contro il The New Saints. Come riportato dal club viola con un comunicato ufficiale, il centrocampista non ha infatti riportato lesioni ai legamenti del ginocchio: il problema riguarda infatti il menisco mediale, con il calciatore che è già stato operato.

Il comunicato della Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito".