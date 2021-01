Fiorentina, lunedì la firma di Maleh: arriverà a giugno. Al Venezia un indennizzo

Youssef Maleh sarà un giocatore della Fiorentina. La trattativa va avanti da giorni ma oggi è arrivata la definitiva fumata bianca, con l'agente del calciatore, Michelangelo Minieri, che ha fatto visita oggi al club viola al Centro Sportivo Davide Astori. Le parti hanno parlato anche del futuro di Christian Kouame, che potrebbe restare a Firenze, ma soprattutto hanno trovato l'accordo per il passaggio del giocatore attualmente al Venezia in viola, con la firma sul contratto che arriverà nella giornata di lunedì. Maleh arriverà alla Fiorentina a giugno, con il Venezia che avrà un minimo indennizzo per il calciatore che sarebbe andato in scadenza a giugno.