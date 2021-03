Fiorentina-Milan 2-3, le pagelle: Ribery e Ibra vecchietti terribili. Kjaer l'inatteso

FIORENTINA-MILAN 2-3

FIORENTINA

Dragowski 6 - Non può niente sul gol di Ibrahimovic, con lo svedese che si presenta a tu per tu davanti a lui. Costretto poi a lasciare il campo prima dell'intervallo. (Dal 44' Terracciano 6 - Sulle due reti del Milan può farci veramente poco. Incolpevole).

Caceres 6,5 - Gioca da esterno mancino per tutta la gara ma nonostante il ruolo non sia proprio il suo riesce a rendere al meglio. Attento in fase difensivo e non rinuncia neanche a offendere.

Pezzella 5,5 - Non sempre preciso in chiusura, con Ibrahimovic che certamente non è un cliente facile. Sfiora l'eurogol nel primo tempo con un colpo di tacco ma viene fermato dalla traversa.

Milenkovic 6 - Più preciso del suo compagno di reparto, specialmente sulle palle alte. Non commette errori evidenti e la sua prestazione è tutto sommato sufficiente.

Quarta 5 - Colpevole in occasione del gol del vantaggio del Milan, visto che sbaglia la linea e tiene in gioco Ibrahimovic. Sulla rete del 3-2 è troppo stretto e Calhanoglu lo beffa. (Dal 79' Kouame s.v.)

Eysseric 6,5 - La vera nota positiva della Fiorentina delle ultime settimane. Anche oggi è tra i migliori e l'azione del gol del momentaneo vantaggio di Ribery parte da un suo cross basso.

Pulgar 6,5 - Splendido il calcio di punizione con il quale pareggia i conti nel primo tempo. Per il resto mette ordine a centrocampo, con la sua prova che è stata molto positiva fino alla sua uscita dal campo. (Dal 79' Callejon s.v.)

Castrovilli 5,5 - Sembra essere ancora lontano dalla forma migliore e neanche sotto gli occhi di Mancini non sfodera una delle sue migliori prestazioni. Gli basterà per guadagnarsi l'Europeo? (Dal 71' Venuti 5,5 - Entra e il Milan sfonda dalla sua parte. In ritardo in chiusura su Calhanoglu, che batte Terracciano).

Bonaventura 6 - Quantità e qualità a centrocampo contro quella che per tanti anni è stata la sua squadra. Non ha il guizzo per impensierire Donnarumma ma ce la mette tutta e si mette sempre al servizio della squadra.

Ribery 7 - Il migliore della Fiorentina. Oltre al gol impreziosisce la sua partita con giocate di alto livello. Segna con un piatto sinistro che non lascia scampo a Donnarumma e quando tocca la palla impensierisce sempre la retroguardia del Milan.

Vlahovic 6,5 - Buona prestazione anche senza il gol. Bello l'assist per Ribery per il momentaneo vantaggio dei suoi e oltre a questo corre e si batte contro tutti, vincendo anche molti duelli con l'ottimo Tomori.

Prandelli 5,5 - Il suo 4-4-2 con il quale schiera la Fiorentina convince. Non gestisce forse al meglio i cambi, visto che i suoi non riescono a cambiare marcia, soprattutto nel finale. La prestazione della sua squadra è stata comunque positiva, ma i punti non sono arrivati.

MILAN

Donnarumma 6 - Sembra sorpreso in occasione del gol dell'1-1 ma la punizione di Pulgar è da incorniciare. Per il resto dà la solita sicurezza a tutto il reparto arretrato rossonero.

Dalot 5,5 - Dei quattro difensori del Milan è quello che va più in sofferenza contro gli esterni della Fiorentina. Non certo la sua migliore prestazione e per certi aspetti ha fatto rimpiangere l'infortunato Calabria.

Kjaer 7 - Non è certo una normalità per un difensore centrale fornire due assist in una stessa partita. Splendido quello per Ibra per lo 0-1, più fortunoso quello per il 2-2 di Brahim Diaz. Attendo e sicuro anche in fase difensiva.

Tomori 6,5 - Altra buona prestazione per il centrale rossonero che fa a sportellate con Vlahovic per tutta la partita. Chissà se il suo futuro sarà al Milan: il riscatto è alto, ma perderlo sarebbe un vero problema.

Theo Hernandez 6,5 - Prova convincente, soprattutto in fase offensiva. L'azione del gol di Ribery parte dalla sua zona di competenza, ma non ha colpe evidenti. Quando spinge è sempre pericoloso.

Tonali 5,5 - Fa molta fatica in mezzo al campo a gestire la qualità della Fiorentina. La sua crescita continua ma non è ancora quello che potrebbe essere e che il Milan si augura di vedere in futuro. (Dal 58' Bennacer 6 - Entra e il Milan cambia ritmo, fino a trovare il gol del definitivo 3-2. Sarà un acquisto importante per il finale di stagione).

Kessie 6,5 - Preziosissimo l'assist per il 3-2 di Calhanoglu. A volte sembra in difficoltà e in carenza di ossigeno ma alla fine riesce sempre a fare la differenza nelle due fasi.

Saelemaekers 5,5 - Non brillante come al solito. Fino a quando resta in campo il Milan non dà l'impressione di poter vincere la partita. (Dal 58' Castillejo 6 - Prestazione sufficiente, seppur senza acuti degni di nota).

Calhanoglu 6,5 - Fa fatica per gran parte del match ma alla fine è suo lo squillo decisivo. Al Franchi si esalta quasi sempre e questi due punti presi dal Milan grazie al suo gol rischiano di essere decisivi a fine stagione. (Dal 91' Meite s.v.).

Brahim Diaz 7 - Lesto a sfruttare la sponda di Kjaer per il gol del 2-2. Importantissima la sua zampata, poco dopo il vantaggio della Fiorentina, che ha rimesso subito in carreggiata i rossoneri. (Dall'80' Kunic s.v.).

Ibrahimovic 6,5 - Non è al 100% dal punto di vista fisico e si vede ma ci mette solo 9' per dire alla Serie A che è tornato. Invecchia ma non smette mai di segnare: il vero leader anche quando non sta bene.

Pioli 6,5 - Azzecca i cambi e dà nuova spinta ai suoi in un momento dove sembrava che la Fiorentina avesse il controllo della partita. Il Milan c'è e grande merito va anche al suo allenatore.