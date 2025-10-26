Fiorentina, nessuna sorpresa dai convocati di Pioli: tornano a disposizione Kean e Gosens
Mister Stefano Pioli ha convocato 25 giocatori per la partita in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 contro il Bologna al Franchi, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Nessuna sorpresa dalle scelte di Pioli, dove tornano a disposizone Kean e Gosens dopo il turno di riposo in Conference League. Per i viola assenti soltanto i lungodegenti Tariq Lamptery e Christian Kouamé. Di seguito tutti i giocatori convocati dalla Fiorentina:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sabiri, Sohm.
Attaccanti: Kean, Dzeko, Gudmundsson, Piccoli.
