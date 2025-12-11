Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, Kean: "Rigore? Un po' come ai giardinetti, vogliamo dare tutti qualcosa in più"

Fiorentina, Kean: "Rigore? Un po' come ai giardinetti, vogliamo dare tutti qualcosa in più"
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:22Serie A
Andrea Carlino

Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Dinamo Kiev, match della quinta giornata di Conference League vinto dai viola per 2-1. L'attaccante ha commentato la vittoria e l'episodio del calcio di rigore con Mandragora nel match di campionato contro il Sassuolo, sabato scorso.

Quando ti hanno visto cadere a terra tutti erano preoccupati. Come stai?
"Sto bene. Ho avuto un po' di crampi alla fine, un po' di stanchezza giustamente. Adesso ci prendiamo questa buona vittoria ed è positivo per andare avanti verso domenica".

Spesso quando venivate raggiunti venivano fuori incertezze e paure. Questa volta invece avete avuto una grande reazione. È questo il punto di svolta?
"È importante reagire, oggi l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo prendere le cose positive e andare avanti".

Quanto è importante anche per te sbloccarti in Conference, tornare al gol?
"È importante assolutamente. Adesso comunque c'erano delle occasioni dove potevo sfruttare di più. Come dico sempre, non può andare sempre bene. L'importante è non abbassare la testa e continuare ad andare avanti".

Che significa portare quella fascia da capitano?
"Tantissima responsabilità. Io, come ho già detto, i miei compagni mi hanno portato in alto e cerco di ricambiare portando in alto loro. Per me è importante dare sempre qualcosa in più".

Tutto a posto con Mandragora? Si è detto tanto su quel calcio di rigore. Ci puoi raccontare come è andata?
"È andato un po' così, un po' come ai giardinetti. Uno vuole tirare e l'altro comunque capita. Vogliamo dare tutti, è una cosa positiva perché vogliamo dare tutti comunque qualcosa in più per la Fiorentina. È successo così. Siamo anche tornati a ridere e comunque non stiamo a guardare queste cose perché ci sono cose più importanti, cioè prendere come la vittoria di oggi e portarla su per una città che ci sostiene".

Ti è sembrato oggi di essere tornato il Moise Kean che a un certo punto si gira e dice alla squadra 'venite con me'. È un nuovo inizio per te e per la Fiorentina? Ti senti il leader di questa squadra?
"Assolutamente. I miei compagni hanno fiducia in me, è la cosa più importante soprattutto per un attaccante. Mi sento veramente protetto dalla mia squadra e questa è la cosa più importante, quello che avevo bisogno. Adesso, come ho detto, bisogna ricambiare per i miei compagni, per la città e per tutti quanti".

Articoli correlati
La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo... La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo le polemiche
La Fiorentina chiude il primo tempo sul 1-0 con la Dinamo Kiev: al Franchi la decide... La Fiorentina chiude il primo tempo sul 1-0 con la Dinamo Kiev: al Franchi la decide Kean
Kean torna al gol dopo un mese e mezzo: Fiorentina in vantaggio 1-0 con la Dinamo... Kean torna al gol dopo un mese e mezzo: Fiorentina in vantaggio 1-0 con la Dinamo Kiev
Altre notizie Serie A
Pierini in uscita dal Sassuolo: mezza Serie B interessata all'attaccante neroverde... Pierini in uscita dal Sassuolo: mezza Serie B interessata all'attaccante neroverde
Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa... Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa riprendere
Europa League, i risultati al 45°: Roma e Fenerbahce sul velluto. Bologna sotto a... Europa League, i risultati al 45°: Roma e Fenerbahce sul velluto. Bologna sotto a Vigo
La Roma domina a Glasgow e il Celtic l'aiuta sbagliando un rigore: 3-0 all'intervallo... La Roma domina a Glasgow e il Celtic l'aiuta sbagliando un rigore: 3-0 all'intervallo
Celtic nel panico: Ferguson fa doppietta e la Roma mette un'ipoteca sulla partita... Celtic nel panico: Ferguson fa doppietta e la Roma mette un'ipoteca sulla partita prima del 45'
Rowe e Castro sprecano, Bryan Zaragoza no: il Celta Vigo è avanti 1-0 sul Bologna... Rowe e Castro sprecano, Bryan Zaragoza no: il Celta Vigo è avanti 1-0 sul Bologna al 45'
Lautaro: "Portata l'Inter a un livello straordinario, Chivu ci ha dato tantissima... TMWLautaro: "Portata l'Inter a un livello straordinario, Chivu ci ha dato tantissima energia"
Abodi risponde a Berlusconi: "Una partita di Serie A in chiaro? Ogni opzione è percorribile"... Abodi risponde a Berlusconi: "Una partita di Serie A in chiaro? Ogni opzione è percorribile"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? Una partita di Serie A in chiaro la domenica sera"
5 Mourinho non dimentica la Roma: "Se vince lo Scudetto vado anche io al Circo Massimo"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Fiorentina ritrova la vittoria dopo circa 2 mesi: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ammette: "Attenti sul mercato di gennaio, ma non prevedo operazioni rilevanti"
Immagine top news n.2 Napoli, De Laurentiis: "Io e Conte siamo due amici. Il successo demotiva qualcuno, ma non lui"
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro: "Per lo Scudetto c'è anche la Roma. Pio Esposito? Lasciatelo tranquillo"
Immagine top news n.4 Modric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan"
Immagine top news n.5 Como, ecco il report su Alvaro Morata: lesione di alto grado all'adduttore
Immagine top news n.6 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine top news n.7 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Immagine news Serie A n.3 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pierini in uscita dal Sassuolo: mezza Serie B interessata all'attaccante neroverde
Immagine news Serie A n.2 Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa riprendere
Immagine news Serie A n.3 Europa League, i risultati al 45°: Roma e Fenerbahce sul velluto. Bologna sotto a Vigo
Immagine news Serie A n.4 La Roma domina a Glasgow e il Celtic l'aiuta sbagliando un rigore: 3-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.5 Celtic nel panico: Ferguson fa doppietta e la Roma mette un'ipoteca sulla partita prima del 45'
Immagine news Serie A n.6 Rowe e Castro sprecano, Bryan Zaragoza no: il Celta Vigo è avanti 1-0 sul Bologna al 45'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sala all'Avellino a gennaio? Il ds del Como apre: "Sarebbe una grande opportunità. Vediamo"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Cassata: "I segnali sono positivi. Ora ricostruiamo il fortino Picco"
Immagine news Serie B n.3 Padova, colloqui con la Triestina per Russini e Belli. I due sono in uscita dai biancoscudati
Immagine news Serie B n.4 Il Cesena guarda in Brasile: possibile partnership con un club di seconda divisione
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria: "A 24 ore dalla sfida incertezza sull'apertura della trasferta. Equivale a impedirla"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Sounas: "A Catanzaro tre anni meravigliosi, se segno non esulto per rispetto ai tifosi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Corini e Brescia, una storia d'amore con radici che affondano lontano. E qualche turbolenza
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, a gennaio potrebbe esserci un gradito ritorno: idea Bisoli per il centrocampo
Immagine news Serie C n.3 Ternana, allontanata per giusta causa l'amministratore unico Pucci. Le motivazioni
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, ecco l'annuncio di Corini: il tecnico ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.4 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere