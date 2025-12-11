Fiorentina, Kean: "Rigore? Un po' come ai giardinetti, vogliamo dare tutti qualcosa in più"

Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Dinamo Kiev, match della quinta giornata di Conference League vinto dai viola per 2-1. L'attaccante ha commentato la vittoria e l'episodio del calcio di rigore con Mandragora nel match di campionato contro il Sassuolo, sabato scorso.

Quando ti hanno visto cadere a terra tutti erano preoccupati. Come stai?

"Sto bene. Ho avuto un po' di crampi alla fine, un po' di stanchezza giustamente. Adesso ci prendiamo questa buona vittoria ed è positivo per andare avanti verso domenica".

Spesso quando venivate raggiunti venivano fuori incertezze e paure. Questa volta invece avete avuto una grande reazione. È questo il punto di svolta?

"È importante reagire, oggi l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo prendere le cose positive e andare avanti".

Quanto è importante anche per te sbloccarti in Conference, tornare al gol?

"È importante assolutamente. Adesso comunque c'erano delle occasioni dove potevo sfruttare di più. Come dico sempre, non può andare sempre bene. L'importante è non abbassare la testa e continuare ad andare avanti".

Che significa portare quella fascia da capitano?

"Tantissima responsabilità. Io, come ho già detto, i miei compagni mi hanno portato in alto e cerco di ricambiare portando in alto loro. Per me è importante dare sempre qualcosa in più".

Tutto a posto con Mandragora? Si è detto tanto su quel calcio di rigore. Ci puoi raccontare come è andata?

"È andato un po' così, un po' come ai giardinetti. Uno vuole tirare e l'altro comunque capita. Vogliamo dare tutti, è una cosa positiva perché vogliamo dare tutti comunque qualcosa in più per la Fiorentina. È successo così. Siamo anche tornati a ridere e comunque non stiamo a guardare queste cose perché ci sono cose più importanti, cioè prendere come la vittoria di oggi e portarla su per una città che ci sostiene".

Ti è sembrato oggi di essere tornato il Moise Kean che a un certo punto si gira e dice alla squadra 'venite con me'. È un nuovo inizio per te e per la Fiorentina? Ti senti il leader di questa squadra?

"Assolutamente. I miei compagni hanno fiducia in me, è la cosa più importante soprattutto per un attaccante. Mi sento veramente protetto dalla mia squadra e questa è la cosa più importante, quello che avevo bisogno. Adesso, come ho detto, bisogna ricambiare per i miei compagni, per la città e per tutti quanti".