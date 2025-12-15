Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'incredibile crollo di Moise Kean. Continuando così rischia la terza beffa consecutiva

L'incredibile crollo di Moise Kean. Continuando così rischia la terza beffa consecutivaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:38Serie A
Raimondo De Magistris

Moise Kean oggi sembra solo un lontano parente del centravanti che ha concluso al secondo posto la classifica cannonieri della Serie A 2024/25 grazie alle 19 reti realizzate. Quest'anno dopo quindici partite di campionato è solo a quota due: un gol inutile nella sfida persa 2-1 contro la Roma, poi un altro dal dischetto nella partita pareggiata 2-2 contro il Bologna. Ieri pomeriggio contro l'Hellas Verona è stato di nuovo tra i peggiori in campo: Vanoli continua a dargli fiducia esattamente come faceva Pioli, ma il centravanti della Nazionale conferma una partita sì e l'altra pure di non meritarla. Un giocatore smarrito, che s'è perso nella crisi della Fiorentina e non sembra più in grado di rialzarsi.

Kean se continua così rischia di perdere la maglia azzurra. Gennaro Gattuso che pure l'ha messo al centro della sua Italia prima delle gare di ottobre gli lanciò un messaggio molto chiaro direttamente dall'aula magna di Coverciano: "Da Kean in particolare mi aspetto che trascini i compagni perché ne ha la qualità". Negli ultimi due mesi abbondanti però nulla di tutto ciò è accaduto e nel frattempo Kean s'è anche perso per un problemino alla tibia le partite di novembre.
La situazione è a dir poco preoccupante sotto tutti i punti di vista. Kean un anno fa di questi tempi era già a quota undici reti in campionato. Rappresentava il colpo perfetto di una società che volava in vetta sotto la guida di Raffaele Palladino e grazie ai gol di un attaccante che oggi s'è incredibilmente inceppato. S'è fermato dopo un'estate in cui aveva diverse possibilità, ma alla fine ha deciso di restare e di rinnovare il contratto a cifre che non si erano mai viste prima nell'era Commisso: 4.5 milioni di euro netti a stagione.

Dovesse proseguire così, Kean già a marzo rischierebbe di non rientrare tra i convocati di Gattuso. Già, perché è vero che a guardarsi in giro non c'è troppo di meglio ma il suo rendimento (così come il suo atteggiamento) è ben al di sotto di calciatori come Scamacca e Bonazzoli. Di Pinamonti, Pio Esposito e Retegui. Detto, ribadito e sottolineato che la qualificazione alla Coppa del Mondo è ancora tutta da conquistare, Kean oggi rischia di rivivere una storia che conosce bene. E' già accaduto in occasione degli ultimi due Europei, praticamente escluso all'ultimo taglio. E anche stavolta la storia potrebbe ripetersi: ad oggi la peggior stagione della sua carriera subito dopo la migliore.

Articoli correlati
Fiorentina, Kean: "Rigore? Un po' come ai giardinetti, vogliamo dare tutti qualcosa... Fiorentina, Kean: "Rigore? Un po' come ai giardinetti, vogliamo dare tutti qualcosa in più"
La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo... La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo le polemiche
La Fiorentina chiude il primo tempo sul 1-0 con la Dinamo Kiev: al Franchi la decide... La Fiorentina chiude il primo tempo sul 1-0 con la Dinamo Kiev: al Franchi la decide Kean
Altre notizie Serie A
Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino... Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino
Milan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte TMWMilan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte
Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la... Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la sua gestione
Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina
Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"... Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"
Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola... Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula
Crisi Fiorentina, Vanoli dirige l'allenamento. Intanto la dirigenza prosegue nelle... TMWCrisi Fiorentina, Vanoli dirige l'allenamento. Intanto la dirigenza prosegue nelle sue riflessioni
Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari... Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Dopo cinque anni la Juve sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Immagine news Serie C n.2 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino
Immagine news Serie A n.2 Milan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la sua gestione
Immagine news Serie A n.4 Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"
Immagine news Serie A n.6 Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 16ª giornata: Ghedjemis si consolida in vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 16ª giornata: Schiavi sorpassa tutti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori portieri dopo la 16ª giornata: Joronen allunga al primo posto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori giocatori dopo la 16ª giornata: Schiavi si prende la vetta
Immagine news Serie B n.6 La Top11 di Serie B - Schiavi da Puskas! Cerofolini tiene a galla tutto il Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Immagine news Serie C n.2 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque
Immagine news Serie C n.4 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere