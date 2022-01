Fiorentina, Nico Gonzalez e il rapporto con Burdisso: "Mi voleva prendere già al Boca Juniors"

Nicolas Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista in patria a La Nacion: "A Firenze parlano tutti di Batistuta, incredibile quanto gli vogliano bene per il ricordo che ha lasciato. Il mio ruolo? Ho sempre giocato dappertutto - le parole riportate da Firenzeviola.it - mi piace giocare esterno sinistro ma neanche a destra va male: sono a disposizione del mister. Io do il massimo, dovunque mi schieri. Che rapporto c'è con Burdisso? L'ho conosciuto da quando sono alla Fiorentina, mi ha aperto molte porte e detto che mi voleva prendere già al Boca. Gli ho detto che è matto, la mia famiglia è tifosissima River e mi avrebbero ucciso".