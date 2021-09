Fiorentina, Nico Gonzalez si scusa dopo l'espulsione: "Mi sono lasciato trasportare dalle emozioni"

Nico Gonzalez, espulso nel corso del secondo tempo della partita persa dalla Fiorentina contro l'Inter per aver applaudito l'arbitro Fabbri in seguito ad un'ammonizione per proteste, ha utilizzato Instagram per chiedere scusa a squadra e tifosi: "Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola".