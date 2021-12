Fiorentina, non solo Borja Mayoral: per l'attacco occhi anche su Toni Martinez del Porto

Non solo Borja Mayoral per la Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Il club viola è da tempo sulle tracce dell'attaccante della Roma, ma secondo Tuttosport Joe Barone e Daniele Pradè stanno seguendo anche un altro profilo spagnolo per il ruolo di punta centrale: si tratta di Toni Martinez, classe '97 di proprietà del Porto che in stagione ha collezionato 7 presenze e 3 gol nel campionato lusitano, oltre a 5 presenze in Champions League. Un'operazione, viene spiegato, comunque slegata dalla situazione di Dusan Vlahovic.