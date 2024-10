Fiorentina, non solo Kean: anche Kayode verso il forfait azzurro. E Pongracic sta a Firenze

La Fiorentina potrà lavorare quasi a pieno regime in questa sosta per le Nazionali. In queste ore ha infatti lasciato il ritiro della selezione maggiore dell'Italia il centravanti Moise Kean e potrebbe non essere l'unica defezione di casa gigliata di queste ore.

C'è per esempio Michael Kayode che va verso il forfait con la Nazionale Under 21. Il difensore era stato chiamato dal ct Nunziata ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it ha accusato un lieve problema fisico per via del quale i medici stanno valutando di prospettargli un po' di riposo. A settembre il terzino viola, pur convocato per il ritiro, non è mai stato poi utilizzato per le due partite, cui ha assistito dalla tribuna.

E poi c'è Marin Pongracic, che non raggiungerà il ritiro della nazionale croata durante questa sosta. Il centrale della Fiorentina era stato infatti inserito tra i convocati del ct Dalic per le sfide di Nations League in programma sabato 12 e martedì 15 ottobre, rispettivamente contro Scozia e Polonia, prima però di accusare gli ormai noti problemi muscolari che lo tengono fuori dalla partita con la Lazio. Motivo per cui, al pari di Kean e Kayode, anche l'ex Lecce non prenderà parte agli impegni della Croazia e resterà a Firenze a lavorare verso il recupero.