Fiorentina, occhi a Verona per un giovane rinforzo in difesa: piace Coppola dell'Hellas

La Fiorentina guarda in Serie A per provare a regalare un giovanissimo rinforzo in difesa a Italiano. Secondo quanto si apprende dal Corriere di Verona, un obiettivo viola è Diego Coppola, classe 2003 che ha esordito in questa stagione nella prima squadra dell'Hellas sotto la guida di Cioffi. Il giovane centrale si è fatto male a settembre, con l'Italia U20.