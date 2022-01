Fiorentina, Odriozola: "Giocare qui è un piacere. Voglio portare la squadra in Europa"

Alvaro Odriozola ha segnato il suo primo gol in Italia nella partita vinta ieri dalla Fiorentina contro il Genoa per 6-0 e queste sono le sue parole al termine della sfida rilasciate al sito ufficiale: "La partita della squadra è stata perfetta, dal primo minuto all'ultimo. L'approccio alla partita è stato fantastico, dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol. Il nostro obiettivo è arrivare all'Europa e possiamo arrivarci. È un piacere giocare in questa Fiorentina perché hai la libertà di fare tutti i ruoli. È il calcio moderno. Sono molto contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra: continuiamo così. La strada è lunga ma è giusta. Il nostro è calcio totale, con Italiano si gioca così".

Ora dovrete affrontare il Cagliari, cosa si aspetta?

"In Serie A tutte le partite sono difficili. È un campionato più equilibrato della Liga, anche il Cagliari sarà complicata ma con questa motivazione possiamo vincere".

Come sta andando la sua esperienza a Firenze?

"Mi fa molto piacere giocare qua alla Fiorentina, tutta la città e la gente mi piace. Me la sto godendo e voglio portare la società in Europa".