Fiorentina, Palladino: "De Gea è pronto. Domani potrebbe partire titolare"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Puskas Akademia, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato anche di come ha visto David De Gea negli ultimi giorni: "Aveva bisogno di adattamento dopo un anno a lavorare a parte. Ha portato grande professionalità e ha lavorato tanto extra. Sinceramente l'ho visto bene, potrebbe partire dall'inizio domani".

Potrebbe passare a quattro in difesa?

"Possiamo giocare sia a tre che a quattro. Questa squadra ha sempre giocato a quattro e lo sa fare ma in ritiro abbiamo lavorato per giocare a tre. Stiamo andando avanti così, non devo stravolgere o cambiare perché il mercato è in fase conclusiva, si farebbe solo confusione. Ci vuole tempo e pazienza, quando finalmente chiuderà il mercato lavoreremo in modo definitivo".

Ha parlato con Amrabat? Può giocare anche domani?

"Ho parlato con lui come con tutti. Mi piace farlo. Ho un grande rapporto di stima e di dialogo con lui, è concentrato sulla Fiorentina ed è a disposizione per domani. Vedremo se partirà dall'inizio, è concentratissimo e fa parte del gruppo della Fiorentina. Se scenderà in campo darà tutto".

Biraghi ha giocato spesso come terzo di difesa. Potrebbe riproporlo in quel ruolo?

"Può giocare sia da terzo che da quinto in maniera naturale. Ha lavorato bene. Gli ex terzini per me possono fare questo lavoro, così come Kayode. Vedremo anche altri giocatori adattati, mi piacciono i calciatori duttili".