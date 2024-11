Fiorentina, Palladino: "Non dobbiamo sentirci più forti di quello che siamo. Inter? Prima l'Europa"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Como: "Oggi non è stata una bellissima partita,il Como ci ha messo in difficoltà e ho fatto i complimenti a Fabregas. Adesso la testa alla partita di Conference League".

Domenica prossima c'è l'Inter.

"Le vittorie sono belle e vanno prese con la giuista mentalità. Vogliamo fare bene in Europa, perché l'ultima l'abbiamo persa. Da qui al 4 gennaio giochiamo ogni tre giorni, ora guardiamo alla Conference. Vogliamo giocarcela con tutti, questo è un gruppo che ha tanta voglia, avere questo gruppo a disposizione è bellissimo".

Questa mentalità può consentire di sognare?

"Sapete che da parte mia non avrete mai una risposta (ride, ndr). A parte gli scherzi noi siamo ambiziosi, il campionato è strano. Ci sono squadre che ancora non hanno trovato la quadra. Noi non dobbiamo sentirci più forti di quello che siamo. Noi dobbiamo lavorare sodo con spirito di squadra e sacfricio. Più in là guarderemo la classfica e ci poneremo degli obiettivi".

Avete cambiato modulo durante la partita.

"Lo ha fatto anche Fabregas, noi abbiamo cambiato e dopo abbiamo fatto gol ma quella è fortuna (ride, ndr). E' importante avere due sistemi di gioco, sto studiando anche un terzo. La squadra può fare entrambi, si adatta, abbiamo i giocatori per farlo. Mi ha portato a cambiare modulo la posizione dei loro trequartisti che ci stava mettendo in difficoltà".

Cosa le possono dare in più Pongracic e Gudmundsson?

"Come ho sempre detto ho bisogno di tutti. Dobbiamo recuperare tutti. Gudmundsson ha un piano di rientro questa settimana. Speriamo che fili tutto liscio. Proviamo a recuperarlo per l'Inter o magari per la Coppa Italia. Adesso che è rientrato Pongracic siamo felici. Speriamo di riavere preso a disposizione anche Richardson e Biraghi che ha avuto un problemino al polpaccio ma dovrebbe essere a posto. Non possiamo permetterci di perdere nessuno".