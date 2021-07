Fiorentina, per l'attacco resta viva l'ipotesi Orsolini. Soprattutto in caso di cessione di Kouame

Per l'attacco, la Fiorentina non smette di monitorare Riccardo Orsolini del Bologna, corteggiato da diversi club. La Lazio potrebbe pensare di bruciare la concorrenza, ma sia Fiorentina che Torino osservano con interesse. È vero che è già stato ufficializzato Nicolas Gonzalez, ma, come detto, l’idea dei viola è quella di provare a piazzare un doppio colpo, proprio per garantire a Italiano possibilità di scelta. Specie se Christian Kouame (23), alla fine, dovesse finire davvero altrove. Lo scrive il Corriere dello Sport.