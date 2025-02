Live TMW Fiorentina, Pongracic: "Senza Kean le cose cambiano. Più difficile fare la partita"

14:50 - Tra poco Marin Pongracic, difensore della Fiorentina parla in sala stampa per analizzare lo 0-2 contro il Como.

Perché avete fatto così male nel secondo tempo?

"Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Loro si sono abbassati e andavano in contropiede di qualità: giravano bene la palla e ci hanno fatto perdere tanta energia. Penso si sia sofferto anche mentalmente".

Quanto cambia non avere Kean?

"Cambia, ovvio. Un giocatore così in forma ti manca sempre. Però secondo me anche Zaniolo ha fatto bene quel ruolo e non deve essere una scusa. Ci è mancato il 2-3% e se in Serie A non sei al 100% perdi le partite".

Perché non la vedevamo mai?

"Il mister mi ha dato l'occasione e ora mi sento meglio. In particolare quella a Roma con la Lazio, quando abbiamo vinto dopo tanti risultati negativi. Voglio essere parte importante della squadra".

Come gestire gli imprevisti?

"La domanda è difficile. Altre volte ci siamo trovati sotto e abbiamo cambiato il risultato, oggi le cose sono state difficili. Non puoi prendere lo 0-1 così in casa... E poi si è fatto tutto più complicato".

Sottovalutate gli avversari meno forti sulla carta?

"No, però per noi forse è più facile da underdog, quando gli altri fanno la partita. Quando siamo noi a doverla fare, soffriamo di più. Su questo punto dobbiamo fare analisi, ne parleremo con lo staff in settimana per capire cosa migliorare".

15:16 - Termina la conferenza stampa.