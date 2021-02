Fiorentina, Prandelli: "Calati nella mentalità salvezza ma dobbiamo programmare diversamente"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa in vista dello Spezia soffermandosi anche sulla programmazione e sugli obiettivi della squadra: "I punti che abbiamo adesso non mi bastano assolutamente. Purtroppo negli ultimi anni la Fiorentina ha lottato per l'obiettivo salvezza. E' una situazione che bisogna strutturare e programmare in modo diverso. Adesso siamo in questa posizione e ci siamo calati in questa mentalità, della lotta per non retrocedere. Speriamo di fare tanti punti dando continuità ai risultati con qualche vittoria per poi pensare ad altro. Ma non dobbiamo fidarci del blasone ma dobbiamo ricercare risultati partita dopo partita".