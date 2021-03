Fiorentina, Prandelli: "Commisso molto molto arrabbiato. Ma ha ancora entusiasmo"

vedi letture

Parlando in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli parla così del rapporto con il patron Commisso, che ha sentito subito dopo il ko di Udine: "L'ho sentito molto ma molto arrabbiato: ci siamo detti che si dicono tra un presidente e un allenatore. Abbiamo condiviso certi aspetti e rimarcato che la squadra deve dare di più, è mia responsabilità motivare ancora di più questa squadra. E' una persona che arriva dall'altro capo del mondo e vuole far diventare grande questa squadra e questa città, quindi è deluso. Nelle difficoltà comunque si migliora, ma l'entusiasmo non lo ha perso, questo no".