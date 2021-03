Fiorentina, Prandelli: "Non mi sento solo davanti alle pressioni. Faremo una grande partita"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Benevento, ha parlato anche ai canali social del club viola: "La motivazione deve essere al massimo, partiamo consapevoli di poter fare una grande partita".

Perché la squadra subisce gol troppo facilmente?

"Ogni giorno affrontiamo questo tema. Quando vai in avanti devi essere determinato a fare gol ma anche concentrato a non subirne. A volte senti di poter controllare la partita e poi arrivano accelerazioni che non sono preventivabili".

Kokorin?

"Purtroppo si sta trascinando una vecchia cicatrice".

Come riesce a gestire la pressione?

"In alcuni momenti è dura, ma vi garantisco che la sente anche la squadra e che non sono assolutamente solo".