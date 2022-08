Fiorentina, presentata la lista Uefa per il Twente: non ci sono Benassi e Kokorin

La Fiorentina ha presentato la lista di giocatori che potranno partecipare al play off di Conference League contro il Twente (gara di andata domani ore 21, ritorno in Olanda giovedì 25 alle ore 19). Restano fuori dalla lista Marco Benassi, titolare alla prima di campionato contro la Cremonese, e Alexander Kokorin, fuori dal progetto tecnico ormai da tempo. Ovviamente non è stato inserito tra i convocabili neanche Castrovilli, lungo degente dopo l'infortunio subito contro il Venezia lo scorso campionato. Inserito regolarmente invece Igor che salterà la sfida di andata ma che la Fiorentina spera di recuperare per il ritorno.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Cerofolini, Gollini, Terracciano

DIFENSORI: Dodo, Biraghi, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Venuti, Quarta, Nastasic, Igor

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Saponara, Maleh, Zurkowski, Duncan, Amrabat, Mandragora

ATTACCANTI: Jovic, Cabral, Ikoné, Nico Gonzalez, Sottil, Kouamé