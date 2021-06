Fiorentina, primo giorno di lavoro per Burdisso: affiancherà Pradè sul mercato

vedi letture

Primo giorno di lavoro da nuovo dirigente della Fiorentina per Nicolas Burdisso, che dopo la firma del contratto arrivata ieri, questa mattina si è presentato presso il Centro Sportivo "Davide Astori" per iniziare la collaborazione con Pradè e Barone. Sul tavolo già tanti nomi visionati dall'ex calciatore di Roma e Inter nei mesi di inattività, compreso quello di Nico Gonzalez dello Stoccarda, che risulta essere anche uno dei preferiti per sistemare le fasce offensive per Gattuso.