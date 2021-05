Fiorentina, Ribery acciaccato dopo la Lazio. Potrebbe restare fuori contro il Cagliari

Franck Ribery non partirà titolare questa sera nella sfida della Fiorentina contro il Cagliari in Sardegna e con ogni probabilità non prenderà proprio parte alla sfida nemmeno da possibile subentrante. Il giocatore ha subito diversi colpi nella sfida contro la Lazio e non ha ancora recuperato a pieno dal match di sabato. Il francese è partito regolarmente tra i convocati di Iachini soprattutto per stare vicino ai compagni nella gara che potrebbe regalare la matematica salvezza agli uomini viola, ma come detto, probabilmente non scenderà in campo.