Fiorentina, Ribery ha aperto al rinnovo. Pradè: "Ora pensiamo al campo, poi parleremo con lui"

Nel post gara della sfida contro il Torino, Franck Ribery ha aperto alla possibilità di restare anche l'anno prossimo alla Fiorentina e in merito a questo il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha commentato in conferenza stampa: "Sia io che Barone abbiamo parlato con tutti coloro che hanno i contratti in scadenza ma adesso dobbiamo pensare solo al campo. Poi vedremo le varie situazioni in maniera singola. Però non ora".