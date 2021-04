Fiorentina, Ribery: "La Superlega non mi piace, come non piace a tante persone"

Raggiunto da Sky prima della gara contro la Juventus, la stella della Fiorentina, Franck Ribery, analizza il momento dei viola: “Siamo in una situazione difficile, abbiamo bisogno di punti in tutte le partite per salvarci. Oggi però è un’altra partita, si gioca contro la Juve, una bella squadra, forte. Come ho detto alla squadra dobbiamo giocare tranquilli, con tanta serenità e fare la nostra partita”.

Cosa pensi della vicenda Superlega?

“Io penso che questa è una situazione che non mi piace, come non piace a tante persone. Da bambini tutti abbiamo avuto un sogno, di guardare le partite di Champions e di coppa del mondo. Io ho avuto la fortuna di vincere la Champions, tanta roba”.