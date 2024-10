Fiorentina, ripresa dopo 4 giorni di stop: fiducia per il recupero immediato di Kean

Dopo 4 giorni di riposo concessi dal tecnico Raffaele Palladino in concomitanza col week end delle Nazionali, la Fiorentina si ritrova quest'oggi al Viola Park per riprendere la preparazione in vista della sfida contro il Lecce alla ripartenza del campionato in programma nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15.

I riflettori sono puntati principalmente sulle condizioni di Moise Kean: il centravanti gigliato, autore di un'ottima partenza di stagione, ha saltato la convocazione con l'Italia di Luciano Spalletti a causa di una lombalgia. La scorsa settimana il giocatore si è allenato a parte senza forzare i carichi, ma secondo il Corriere dello Sport in casa gigliata c'è fiducia verso il recupero per la trasferta in Salento.

L'altro giocatore su cui si stanno concentrando le attenzioni è l'ex di turno, Marin Pongracic: il croato è ancora alle prese con il problema muscolare al flessore della coscia sinistra, infortunio che lo tiene fuori dai campi da più di due settimane costringendo agli straordinari Ranieri e Comuzzo. Il suo recupero per la gara del Via del Mare, per il quotidiano, è quindi molto più complicato da immaginare rispetto a quello di Kean che salvo sorprese si accomoderà regolarmente al centro dell'attacco disegnato da Palladino.