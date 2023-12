Fiorentina-Salernitana, le formazioni ufficiali: Nico e Dia restano fuori. Gioca Beltran

Tutto pronto allo stadio Franchi per la sfida delle ore 15 fra Fiorentina e Salernitana. Fra i padroni di casa assente Nico Gonzalez, con Ikone che agirà a sinistra e Sottil a destra, con Bonaventura centrale alle spalle di Lucas Beltran.

Resta fuori anche Boulaye Dia, recuperato per la trasferta di Firenze ma non al meglio. In attacco, Filippo Inzaghi ha scelto Kastanos e Candreva a sostegno di Ikwuemesi.

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikone, Bonaventura, Sottil; Beltran

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi