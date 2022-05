Fiorentina, Saponara sul rinnovo: "C'è un accordo verbale e c'è unione di intenti"

Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus: “È il traguardo più importante per me in una squadra da protagonista, la gioia è indescrivibile. Dopo gli ultimi risultati era sopraggiunta un po’ di paura, stasera abbiamo messo la ciliegina su un campionato che è partito bene, è stato straordinario. Meglio di così non potevamo chiedere”.

Il suo rapporto con Italiano?

“Con Italiano è nato subito un rapporto particolare già l’anno scorso a La Spezia. Quest’anno ho avuto la fortuna di rincontrarlo e di continuare il mio cammino con lui. Sa come sono fatto, mi dà fiducia e conta su di me. Penso che sia un rapporto che giovi a entrambi.

La maglietta per Astori?

"Non serviva per dimostrare quanto noi siamo ancora legati a lui e a tutto ciò che ci ha trasmesso, è un ricordo che sarà sempre con noi sicuramente per tutta la vita”.

Il rinnovo?

“Sapevo di avere sempre qualcosa da dare anche quando ero fuori rosa a Lecce e giocavo poco al Genoa. Aver incontrato il mister mi ha aiutato molto. Nei prossimi giorni ci incontreremo, c’è un accordo verbale e un’unione di intenti, sono sicuro che troveremo un accordo”.