TMW Fiorentina, Shpendi come vice Kean? Il Cesena non lo cede ora, c'è la Dinamo Zagabria

La Fiorentina sta valutando diversi profili per il vice Moise Kean. Uno di questi è Christian Shpendi, attaccante di proprietà del Cesena, capocannoniere in Serie B con dieci reti, a pari con Iemmello del Catanzaro, più due in Coppa Italia. Ventun anni, alla prima stagione in B, nella scorsa annata ha trascinato i romagnoli alla promozione grazie alle sue reti.

I viola stanno valutando se fare un'offerta, ma è molto difficile che il Cesena voglia accettare. Questo perché vorrebbe concludere la stagione con Shpendi per poi, con calma, valutare le proposte che arriveranno. Questo a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, tanto da cambiare le carte in tavola sin da subito.

Non c'è solo la Fiorentina. C'è anche la Dinamo Zagabria che è interessata al suo profilo, in un percorso che potrebbe sembrare quello compiuto da Dani Olmo nel corso della sua carriera. Nelle ultime settimane Shpendi è stato costretto a saltare tre partite per un infortunio alla caviglia che ha comunque escluso lesioni ossee. Tre sconfitte contro Juve Stabia (1-0), Cremonese (0-1) e Carrarese (2-0), ma anche l'assenza nell'ultima gara, quella contro il fratello Stiven (autore di un gol) che finora ha segnato solamente due gol e due assist in tredici partite giocate. Possibile un rientro nella prossima.