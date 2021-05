Fiorentina, si lavora per il rinnovo di Vlahovic: possibile inserimento di una clausola risolutiva

vedi letture

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla questa mattina di Dusan Vlahovic e del suo futuro: il serbo è sempre più decisivo nell'economia della squadra viola e l'obiettivo della Fiorentina è quello di allungare il prima possibile l'accordo che lega il classe 2000 con la società. Come scrive il quotidiano, Commisso sta cercando le basi del rinnovo prima del suo ritorno in America. Uno degli aspetti decisivi potrebbe essere la clausola risolutiva da apporre sul suo nuovo accordo, che dovrebbe tra le altre cose prevedere un prolungamento di altri due anni (fino cioè al 2025) e un ingaggio più che raddoppiato rispetto agli 800mila euro che la punta percepisce attualmente. Intanto sabato al Franchi arriva la Lazio e il numero 9 punta con tutto se stesso a raggiungere quota 20 gol stagionali per portare in salvo la Fiorentina.