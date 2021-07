Fiorentina, Sottil: "Il calcio per me è ragione di vita. La rovesciata un gesto che è mio"

L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Il calcio per me è ragione di vita. Da piccolo, mio padre giocava a calcio, una vita in Serie A, adesso fa l’allenatore. Quindi sono nato già nella culla col pallone. I primi regali dai miei zii o nonni sono sempre stati palloni. Però quello che dico sempre anche ai miei amici è: ‘Il calcio è DNA, però va sviluppato con il lavoro’. Il talento te lo da madre natura, ma non devono mancare costanza e attitudine al lavoro. E' quello che fa la differenza. Essere un figlio d'arte? Può mettere aspettative. Però la pressione non l’ho mai sentita. La rovesciata? E' un gesto che è mio. Faccio più fatica a farla di destro che di sinistro. Il destro è il mio piede forte, ma è così. Tanti mi chiedono il perché, ma a me viene naturale farla di mancino. Non me l’ha insegnata nessuno, fin da piccolo mi è venuta naturale".