Fiorentina, Vanoli: "Il gruppo sta crescendo, in questo momento però non abbiamo tempo"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, parla a Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League che vedrà i viola opposti al Losanna per la sfida valevole per la 6^ e ultima giornata della Fase campionato: "Sarà una partita importante, il fatto è che la testa è indirizzata tanto anche al campionato, dove cerchiamo a tutti i costi una vittoria che non sta arrivando e che ci pesa tanto. La Conference però è un'altra competizione importante per noi, sappiamo la portata dell'evento e della forza del Losanna, così come l'insidia del campo sintetico. Ci servirà una partita molto attenta e un altro piccolo step di crescita. Col Verona è mancato il risultato, abbiamo perso al 92' una partita in cui non meritavamo di perdere. Dobbiamo riuscire assolutamente a saltare i playoff di Conference, in questo momento però la testa è concentrata anche sul campionato".

Come si allena la testa?

"Cercando di resettare ed essere positivi, mettendo in campo energia e andando a cercare ancora con più insistenza ciò che ci sta mancando".

Il gruppo sta crescendo?

"Sono sincero e dico di sì. In questo momento però non abbiamo tempo, il sottoscritto ha la responsabilità di dover portare risultati".

Le prossime due partite saranno decisive per il suo futuro?

"Davanti c'è solo l'importanza della Fiorentina, non di Vanoli".