Live TMW Vanoli: "Cambio modulo possibile. Non conta il mio futuro ma il bene della Fiorentina"

Tra poco Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, presenta in conferenza stampa la partita di Conference League sul campo del Losanna, valevole per la 6^ e ultima giornata della Fase campionato della terza competizione europea per club.

19:38 - Inizia la conferenza stampa.

Perché tanta difficoltà a variare rispetto allo spartito del 3-5-2?

"Mi dispiace essere ripetitivo, lo faccio continuamente: non sono integralista, quindi tutto è possibile".

Come vivete questo impegno?

"Domani è una partita importante, ma è normale che un po' di testa al campionato ci sia".

Lo spogliatoio come sta? Questa di domani è decisiva per il suo futuro, assieme all'Udinese?

"No, non lo penso. Qua conta il bene della Fiorentina, facciamo il massimo per quello. E il mio futuro deve passare in secondo piano. Sui ragazzi, penso che anche col Verona ci siano state occasioni per segnare di più e poi vediamo come abbiamo subito gol...".

Che avversario sarà il Losanna?

"In campionato anche loro faticano, giocano con questo rombo interessante. Hanno giocatori interessanti, la loro punta è partita per la Coppa d'Africa ma ci sono buoni sostituti. Sarà una partita molto difficile, non siamo abituati a giocare sul sintetico. Dovremo stare molto attenti e in partita. Loro, come noi, hanno fatto meglio in Conference che non in campionato, la sfida sarà delicata".

Come avete vissuto il malessere di domenica? Domani ci sono 800 tifosi della Fiorentina previsti e aspettano una reazione.

"Quanto stiamo facendo non basta, dobbiamo fare di più per la nostra gente. Vediamo però anche le cose positive, domenica la reazione è stata buona: trovare questo risultato ci permetterebbe di avere più serenità, decisione e autostima".

Sente di promettere a tutti che il gruppo è coeso?

"Sì".

Potremo vedere Martinelli in porta domani?

"Tommaso è un portiere di grande prospettiva, veramente forte. Davanti ha uno che nella sua storia ha fatto cose importanti e deve aiutarci a uscire da questa situazione. Ho l'imbarazzo della scelta, che giochi uno o l'altro sono tranquillo".

Vede una crescita di squadra?

"Sono qua da un mese e, guardando tanto ai dati, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. Nei risultati no e questo rende tutto negativo, ma mi prendo le mie responsabilità. Oggi un allenatore deve guardare e far vedere le cose positive, secondo me ce ne sono state. La fortuna va anche cercata, col lavoro".

Gosens e Fazzini come stanno?

"Ci tengo a ribadire che Robin non ha avuto una ricaduta. Nel processo di rientro abbiamo dovuto rallentare per un fastidio sopra al polpaccio e lo valutiamo di giorno in giorno. Uguale Fazzini, per il problema alla caviglia".

