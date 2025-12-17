De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione

Tra Daniele De Rossi ed Edin Dzeko corre un feeling fortissimo che dura da un decennio e che ha legato i due e loro famiglie, in campo e fuori. Motivo per cui - sottolinea oggi Tuttosport - il tecnico romano negli ultimi giorni ha lanciato più di un segnale verso l’amico, che attraversa un periodo complicato a Firenze.

L'attaccante bosniaco, all'interno di una stagione fin qui disastrosa della Fiorentina, ha collezionato numerose panchine e poche soddisfazioni (appena 2 gol in 652 minuti giocati). Per questo - si legge - sembra in procinto di salutare la Toscana e quella genoana potrebbe diventare la piazza giusta dove ripartire. Al Grifone serve, infatti, un attaccante di livello e di esperienza per puntellare il reparto offensivo.

In questo senso, avviati i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione per i prossimi 6 mesi, al netto di uno stipendio che appare elevato per gli standard del Genoa. Il rapporto speciale con DDR può, però, giocare un ruolo importante nell’eventuale trattativa e pesare nelle valutazioni che farà Dzeko.