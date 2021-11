Fiorentina, Venuti : "Orgoglioso di me stesso e del gruppo dopo la vittoria contro il Milan"

"Come sto vivendo questo momento? Per me è un sogno che si avvera, un obiettivo che si realizza. Ho sempre visto la Fiorentina come un punto d'arrivo: essere così parte dell'ambiente mi rende orgoglioso e mi fa capire che gli sforzi e i sacrifici non sono stati fatti inutilmente". Parla così Lorenzo Venuti, esterno della Fiorentina, ai canali ufficiali viola: "La partita da centrale contro il Milan? Dopo la gara ero orgoglioso di me stesso. Era una sfida difficile che è stata vinta grazie al gruppo. Sentivo in campo la fiducia dei compagni".