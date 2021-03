Fiorentina, Vlahovic: "Col Milan sfida affascinante. Non sarò distratto da niente"

vedi letture

Dusan Vlahovic ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato di diversi temi, compresa la partita di domenica prossima contro il Milan: "Il calcio che giocano i rossoneri è sotto gli occhi di tutti, ma sono queste le partite più affascinanti. Io non sarò distratto da nulla, la tripletta è già il passato. L'unica cosa che conta è fare bene domenica, ne siamo consapevoli tutti. Pioli? Un grandissimo allenatore e una persona di altissimo spessore umano. Gli auguro di arrivare lontano in Europa e in campionato. Mi ha regalato la gioia dell'esordio in A benché non fossi pronto. Posso solo ringraziarlo".