Fiorentina, Vlahovic e i dati Gazzetta: i suoi gol sono più pesanti di quelli di Cristiano Ronaldo

La Fiorentina guarda con preoccupazione alla volata salvezza e si affida sempre di più alle prodezze di Dusan Vlahovic.Il serbo in questo suo 2021 da fenomeno si confronta con tanti cannonieri di oggi e di ieri. Il primo dato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che emerge dalle statistiche è che i suoi gol pesano più di quelli di Cristiano Ronaldo. Il rapporto reti-punti conquistati dalla squadra di Iachini grazie alle magie del suo fuoriclasse è di 0,68 punti per gol (13 punti/19 gol), CR7 è a 0,59 (16/27). E già questa è una bella medaglia da cucirsi al petto. Se la Fiorentina ha ancora un discreto margine di vantaggio sul terzultimo posto in classifica il merito è di questo gioiello. Non solo. Tra gli attaccanti classe 2000 che giocano nei grandi campionati Europei solo l’inavvicinabile Haaland ha numeri migliori. E, naturalmente, anche una valutazione di mercato decisamente superiore. Ma Vlahovic ha comunque conquistato le attenzioni dei grandi club.