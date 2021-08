Fiorentina-Zappacosta, c'è l'accordo col Chelsea. Ora s'attende la partenza di Pol Lirola

vedi letture

Davide Zappacosta al posto di Pol Lirola. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nella serata di ieri la Fiorentina ha definito anche gli ultimi dettagli col Chelsea per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del laterale ex Genoa. Ora si aspetta solo la partenza di Pol Lirola, per il quale è stato raggiunto un'accordo con l'Olympique Marsiglia grazie a un'offerta da 13 milioni di euro garantiti. Appena lo spagnolo lascerà Firenze alla volta di Marsiglia, la Fiorentina organizzerà l'arrivo di Zappacosta.