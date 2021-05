Flick: "È successo tutto velocemente ma sono felice di diventare CT della Germania"

Hans-Dieter Flick sarà il nuovo CT della Germania, prenderà il posto di Low al termine dell'Europeo. L'ex Bayern è davvero felice e onorato di poter guidare la nazionale tedesca: "È successo tutto molto velocemente, soprattutto la firma del contratto, ma sono davvero contento di diventare il CT della Nazionale. La stagione è appena finita e gli ultimi due anni al Bayern mi hanno segnato. Lo spirito di squadra e l'atteggiamento dei giocatori sono stati eccellenti e ne porterò molti che aiuteranno il mio lavoro nel mio nuovo ruolo. Sono davvero emozionato per la qualità di giocatori che abbiamo in Germania, soprattutto i giovani. Abbiamo tutte le ragioni per essere ottimisti sui futuri tornei, compresi gli Europei di casa nel 2024. Per esperienza, so che Oliver Bierhoff sarà un partner forte e affidabile. Non vedo l'ora di mettere in atto alcune delle mie idee per la nazionale. Al momento, però, ciò che accade a settembre non è importante: ad agosto avrò pronto un rapporto dettagliato. Ciò che conta in questo momento è il prossimo torneo e vorrei augurare buona fortuna a Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke e alla squadra. Löw merita più che un ottimo risultato per la sua meravigliosa carriera come allenatore della nazionale ".