Florentino Perez: "Lavoriamo alla Superlega da anni, forse non siamo riusciti a spiegarla bene"

Florentino Perez, ospite degli studi di Cadena SER, ha commentato così il flop della Superlega in appena 48 ore: "La scorsa notte è stata molto lunga, abbiamo lavorato fino alle 1... Lavoriamo a questo progetto da molti anni, forse non siamo riusciti a spiegarlo bene. Io presidente del Real e della Superlega? Chiamatemi presidente del Real...", le dichiarazioni del numero uno dei blancos.

"Sono un po' triste e deluso. Questo progetto mira a migliorare il calcio internazionale, cambiando un sistema vecchio e obsoleto come quello della Champions League attuale. I 12 club che avevano creato la Superlega hanno perso 650 milioni di euro nella scorsa stagione, in questa due o tre volte di più. Questo formato non funziona, per questo abbiamo deciso di creare una nuova competizione per le migliori 12 d'Europa", ha continuato Florentino.